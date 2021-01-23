فيصل العتل.. أول كويتي ينال العضوية الفخرية من جمعية المهندسين الهندية

منحت جمعية المهندسين الهندية العضوية الفخرية لرئيس جمعية المهندسين الكويتية ورئيس اتحاد المهندسين العرب المهندس فيصل العتل، كأول مهندس كويتي ينال هذه العضوية لجهوده في تطوير ودعم العلاقات البلدين الصديقين وخاصة في المجالات المهنية – الهندسية.أُعلن ذلك خلال مشاركة العتل بالمؤتمر «المؤتمر الدولي الثالث للتحديات الهندسية في دول الخليج» والذي نظمه فرع الجمعية الهندية بالكويت مساء أمس، وتحدث فيه العتل كضيف شرف، الى جانب نحو 20 من المتخصصين يتقدمهم نائب رئيس مجلس التكنولوجيا والعلوم لولاية تاليمندو و مدير برنامج الهند للأقمار الصناعية الدكتور ماليسوامي اندرواي، وممثل الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية الدكتور غونوراجا وممثل السفارة الهندية في الكويت السكرتير الأول فهد خان.ودعا العتل في كلمته أمام المؤتمر الى تطوير التصميم الهندسي لتلبية متطلبات مابعد كورونا، لافتا الى أن التصاميم الهندسية الواجب تطويرها تشتمل كل مناحي ومرافق الحياة انطلاقا من المعيشية الى المرافق العامة وكذلك تكنولوجيا الذكاء الصناعي سواء في المعدات الطبية وغيرها من مجالات الحياة.وأوضح العتل إن أسلوب الحياة الجديد في ظل كورونا، يحتم علينا نحن المهندسين أن نوفر بيئة معيشية تتوافق ومتطلبات المواجهة مع كوفيد وتطوراته، بدءا من بيوت المعيشة التي سيتطلب الأمر إعادة تصميمها وختاما بالمرافق العامة والخاصة التي لا بد وأن نأخذ بالحسبان تطويرها تصميميا للمنشآت الحديثة أو وحتى القائمة حاليا، مضيفا أن هذا يضع على عاتق المهندسين أعباءا جديدة تتطلب المزيد من الجهد وتسخير الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا عموما لهذا الأمر.وختم العتل كلمته بالتأكيد على أن جمعية المهندسين الكويتية ستتعاون مع الزملاء في نقابة المهندسين الهندية والاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية لمزيد من الارتقاء بالعمل المهني وتوسيع قواعدالاعتراف المهني وفق الأسس العالمية ومتطلبات البيئة المحلية، متوجها بالشكر على الثقة ومنحه العضوية الفخرية كأول كويتي يتلقى هذه العضوية من نقابة المهندسين الهندية.