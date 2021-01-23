محليات

وزير الخارجية يجري اتصالاً هاتفيا مع الرئيس العراقي السابق

منذ 27 دقيقة
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أجرى وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم السبت اتصالا هاتفيا مع رئيس جمهورية العراق الشقيق السابق الدكتور محمد فؤاد معصوم جدد خلاله إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للتفجيرين الارهابيين اللذين ضربا وسط بغداد الخميس الماضي وأسفرا عن سقوط العشرات من المواطنين الأبرياء واستهدفا أمن واستقرار العراق الشقيق.وأكد الشيخ أحمد ناصر المحمد تضامن دولة الكويت مع كافة الإجراءات التي تتخذها جمهورية العراق الشقيق وتأييدها لجهودها في الحفاظ على أمنها واستقرارها معربا عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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