أوزيل خارج أرسنال.. هذا ما قاله في كلمات الوداع

شكر لاعب أرسنال السابق، مسعود أوزيل، ناديه على “الرحلة المذهلة” بعد تأكيد رحيله إلى فنر بخشة التركي، قائلا إنه سيغادر بلا ضغينة على الرغم من استبعاده من قائمة الفريق منذ نحو عام.

وودع أوزيل زملاءه في أرسنال قبل أسبوع خلال استكمال إجراءات انتقاله إلى تركيا.

قال أوزيل الأحد: “أود أن أشكر النادي على هذه الرحلة المذهلة على مدى السنوات السبع والنصف الماضية”.

ولم يلعب الدولي الألماني السابق مع أرسنال منذ مارس، وكان من المقرر أن ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي.

قال أوزيل: “الدعم الذي شعرت به من الفريق والمشجعين خلال فترة وجودي هنا كان مذهلا حقا، وسأكون ممتنا لهم دائما. فزنا سويا بالألقاب لأول مرة منذ سنوات وصنعنا ذكريات ستدوم مدى الحياة، سيبقى مشجعو الأرسنال في قلبي إلى الأبد”.

وأضاف: “أود أن أشكر إديو غاسبار لما بذله من جهد في التوصل إلى حل احترافي وكريم في الأيام القليلة الماضية، وأتمنى للجميع في النادي الأفضل في محاولتهم إعادة أرسنال إلى القمة، حيث ننتمي. “

لعب أوزيل 10 مباريات تحت قيادة ميكيل أرتيتا بعد توليه مسؤولية الفريق في ديسمبر 2019، ولم يشارك في الفوز 1-0 على ويست هام قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في توقف نشاط كرة القدم.

وجرى استبعاد أوزيل من فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

وقال أوزيل: “كما قلت، لم تكن الأشهر القليلة الماضية هي الأسهل. ككل اللاعبين، أريد أن ألعب كل دقيقة من المباراة مع الفريق. لكن الحياة لا تسير الأمور دائما بالطريقة التي نريدها أو نتوقعها.”

وأضاف: “لكن المهم أن نبحث عن الإيجابيات في الحياة وليس السلبيات، ولهذا السبب أحاول أن أعيش حياة بلا ندم ولا أحقاد. التواجد في أرسنال كان أكثر من مجرد كرة قدم، كان الأمر يتعلق بالمجتمع “.

المدير الفني ميكيل أرتيتا، قال إن أوزيل سيظل في الذاكرة لأنه لعب في 3 من نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي الأربع التي فاز بها أرسنال خلال فترة وجوده في النادي.

وقال أرتيتا: “إنجازات مسعود في أرسنال بلا منازع. كان شرفا أن ألعب إلى جانبه، وأن أكون مدربا له مؤخرا.”

وأضاف “كانت مهارته ورؤيته سببا في إحرازه العديد من الأهداف خلال مشاركته مع أرسنال. كان مسعود عنصرا أساسيا في العديد من اللحظات الرائعة لهذا النادي على مر السنين، بما في ذلك الانتصارات الثلاثة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ستكون هذه النجاحات دائمًا جزءًا من تاريخنا. نشكر مسعود ونتمنى له كل التوفيق مع فنر بخشة “.

وودع أوزيل زملاءه في أرسنال قبل أسبوع خلال استكمال إجراءات انتقاله إلى تركيا.

قال أوزيل الأحد: “أود أن أشكر النادي على هذه الرحلة المذهلة على مدى السنوات السبع والنصف الماضية”.

ولم يلعب الدولي الألماني السابق مع أرسنال منذ مارس، وكان من المقرر أن ينتهي عقده نهاية الموسم الحالي.

قال أوزيل: “الدعم الذي شعرت به من الفريق والمشجعين خلال فترة وجودي هنا كان مذهلا حقا، وسأكون ممتنا لهم دائما. فزنا سويا بالألقاب لأول مرة منذ سنوات وصنعنا ذكريات ستدوم مدى الحياة، سيبقى مشجعو الأرسنال في قلبي إلى الأبد”.

وأضاف: “أود أن أشكر إديو غاسبار لما بذله من جهد في التوصل إلى حل احترافي وكريم في الأيام القليلة الماضية، وأتمنى للجميع في النادي الأفضل في محاولتهم إعادة أرسنال إلى القمة، حيث ننتمي. “

لعب أوزيل 10 مباريات تحت قيادة ميكيل أرتيتا بعد توليه مسؤولية الفريق في ديسمبر 2019، ولم يشارك في الفوز 1-0 على ويست هام قبل أن تتسبب جائحة فيروس كورونا في توقف نشاط كرة القدم.

وجرى استبعاد أوزيل من فريق أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الأوروبي.

وقال أوزيل: “كما قلت، لم تكن الأشهر القليلة الماضية هي الأسهل. ككل اللاعبين، أريد أن ألعب كل دقيقة من المباراة مع الفريق. لكن الحياة لا تسير الأمور دائما بالطريقة التي نريدها أو نتوقعها.”

وأضاف: “لكن المهم أن نبحث عن الإيجابيات في الحياة وليس السلبيات، ولهذا السبب أحاول أن أعيش حياة بلا ندم ولا أحقاد. التواجد في أرسنال كان أكثر من مجرد كرة قدم، كان الأمر يتعلق بالمجتمع “.

المدير الفني ميكيل أرتيتا، قال إن أوزيل سيظل في الذاكرة لأنه لعب في 3 من نهائيات كأس الاتحاد الإنجليزي الأربع التي فاز بها أرسنال خلال فترة وجوده في النادي.

وقال أرتيتا: “إنجازات مسعود في أرسنال بلا منازع. كان شرفا أن ألعب إلى جانبه، وأن أكون مدربا له مؤخرا.”

وأضاف “كانت مهارته ورؤيته سببا في إحرازه العديد من الأهداف خلال مشاركته مع أرسنال. كان مسعود عنصرا أساسيا في العديد من اللحظات الرائعة لهذا النادي على مر السنين، بما في ذلك الانتصارات الثلاثة في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي. ستكون هذه النجاحات دائمًا جزءًا من تاريخنا. نشكر مسعود ونتمنى له كل التوفيق مع فنر بخشة “.