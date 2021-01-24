البلدية: إزالة 84 مخالفة بناء.. وغلق 246 محلاً

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة بتحقيق العديد من الإنجازات خلال العام الماضي، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية. وفي هذا السياق، أوضح رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة العاصمة زيد العنزي، أن الفريق الرقابي ومن خلال الجولات الميدانية التي نفذها على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم بجميع مناطق المحافظة أسفرت عن تحرير 1730 مخالفة للائحة الإعلانات بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2006 ولائحة المحلات العامة والقلقة للراحة بالقرار الوزاري رقم 87 لسنة 2015 فضلا عن تحرير مخالفتين للائحة البناء بالقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 إلى جانب تحرير 17 مخالفة للباعة المتجولين، وذلك بعد التنسيق والخروج مع اللجنة الرباعية المشتركة. وقال العنزي، أن الفريق قام بالتعامل مع 2072 شكوى تم تلقيها عبر الخط الساخن 1855555. وأشار العنزي إلى أن الفريق الرقابي قام بتوجيه 303 إنذارات لعقارات مخالفة وفقا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 إلى جانب توجيه 97 إنذاراً لأصحاب عقارات قاموا بالتعدي على أملاك الدولة، وفقا للمرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وتوجيه 102 تنبيها للتعدي على ملكية الدولة وفق لائحة نظام الزراعة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2007 فضلا عن إزالة 110 تعديات ومخالفة وفق لائحة نظام الزراعة بالقرار الوزاري رقم 172 لسنة 2007 وفق المرسوم بالقانون رقم 105 لسنة 1980 وإزالة 84 مخالفة بناء وفقا للقرار الوزاري رقم 206 لسنة 2009 وغلق 246 محلاً وإصدار 230 أمر فتح دائم ومؤقت لمحلات. ولفت العنزي إلى قيام الفريق الرقابي بالكشف على 16303 محلات فضلا عن توجيه 1203 تعهدات وفقاً للائحة المحلات العامة والمقلقة للراحة فضلا عن توزيع 492 إرشادات صحية وتحصيل 42 ألف دينار إيرادات صلح وترحيل 582 مخالفة للإدارة القانونية.