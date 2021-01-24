«التربية»: العمل جار لاستكمال توزيع الكتب المدرسية.. قبل بداية الفصل الدراسي الثاني الثاني

أشاد مدير إدارة التوريدات والمخازن بوزارة التربية متروك المطيري بالجهود الحثيثة التي قام بها جميع العاملين في الإدارة منذ بداية السنة الدراسية الحالية، وكذلك المتابعة الدائمة بشأن الاستعدادات اللازمة لبداية الفصل الدراسي الثاني والذي سيكون في الأول من شهر مارس من خلال طرح العديد من الممارسات الخاصة بالكتب الدراسية، لافتا الى ان العمل جار لاستكمال توزيع الكتب قبل بداية الفصل الثاني.وأعلن المطيري عن استكمال جميع الإجراءات الخاصة بممارسات الكتب الدراسية من إعلان بجريدة الكويت اليوم الى تقديم العطاءات وفضها والترسية على الشركات الفائزة ثم التوريد داخل المخازن لتوزيعها على جميع المدارس بمختلف مراحلها ومناطقها التعليمية.وأشار إلى بدء الإدارة في المرحلة الثانية من خلال توزيع الكتب التي تم توريدها للمخازن واستلامها من قبل المدارس وجار استكمال توزيع جميع هذه الكتب خلال الفترة المقبلة وقبل بداية الفصل الثاني، كما يتم حاليًا التنسيق مع قطاع المناهج بشأن تحديد الكتب المقررة للفصل الدراسي الأول من العام المقبل 2021 – 2022 للبدء بالاجراءات مع بداية السنة المالية في أبريل المقبل.وأوضح أن إدارة التوريدات والمخازن قامت بتوفير احتياجات المدارس من الأثاث والأجهزة والمستلزمات الأخرى استعداداً لعودة الطلبة في حالة ماتقرر ذلك من قبل السلطات الصحية بالتنسيق مع وزارة التربية.وذكر المطيري إن الإدارة قامت كذلك بمتابعة جميع العقود الخدماتية وحالتها سواء بشأن التمديد أو كطرح جديد مع الجهات الطالبة والجهات الرقابية وتذليل جميع الصعوبات التي تواجهها، إضافة إلى طرح ممارسات خاصة لقطاع المنشآت بشأن توريد وتركيب وصيانة وحدات التكييف اللازمة لبعض المناطق التعليمية ومدارسها، فضلاً عن استكمال الإجراءات الخاصة بمناقصة الصيانة الشاملة لمبنى الوزارة بجنوب السرة ومخاطبة الجهات الرقابية للحصول على الموافقات اللازمة.وبين المطيري أن إدارة التوريدات والمخازن انتهت كذلك من الحصول على موافقات الجهات الرقابية على تمديد المناقصة الخاصة في برامج المايكروسوفت لإدارة نظم المعلومات وهي من المناقصات الهامة، إضافة الى مناقصة الشبكات الحاسوبية بالمدارس وتقديم الدعم الفني لها.