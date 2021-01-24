«الداخلية»: تجديد 2.3 مليون إقامة «أونلاين»

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار جهود وزارة الداخلية في التحول الإلكتروني في جميع قطاعات وزارة الداخلية الخدمية تسهيلا على المواطنين والمقيمين وتوفيرا للوقت والجهد وسرعة انجاز المعاملات.أصدرت الإدارة العامة لنظم المعلومات إحصائية بالإقامات التي تم تجديدها عن طريق خدمة أونلاين على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني www.moi.gov.kw، حيث تم انجاز 2,294,666 معاملة تجديد إقامة خلال الفترة من 2021/1/11 وحتى 2021/1/17، وهي كالتالي: