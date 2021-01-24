محليات

«الداخلية»: «نظم المعلومات» تطلق خدمة الاستفسار عن القضايا على الموقع الإلكتروني

منذ ساعتين
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ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار التحول الرقمي في جميع الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية واستكمالا لما تم إنجازه من خدمات لتبسيط الإجراءات التي تخدم كافة قطاعات وزارة الداخلية وتوفير الوقت والجهد وسرعة الإنجاز على المراجعين من المواطنين والمقيمين .قامت الإدارة العامة لنظم المعلومات بالتنسيق والتعاون مع الإدارة العامة للتحقيقات بإطلاق خدمة الاستفسار عن القضايا المسجلة على المواطنين والمقيمين لدى الإدارة العامة للتحقيقات على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، وذلك كالتالي:1. الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية www.moi.gov.kw.2. الضغط على « يهمنا رأيك ».3. اختيار الإدارة العامة للتحقيقات واستكمال باقي الإجراءات .يأتي هذا حرصآ من وزارة الداخلية على السماح لكافة المواطنين والمقيمين بالدخول على موقع وزارة الداخلية والاستعلام عن القضايا المسجلة بالإدارة العامة للتحقيقات دون مشقة الذهاب ومراجعة الإدارة .

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