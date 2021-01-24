الرئيس التنفيذي لـ«الكويتية» بالوكالة: نحرص على خدمة عملائنا في المطار بما يليق بالناقل الوطني

قام الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية بالوكالة عادل الصانع ويرافقه مساعد الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات الكابتن/ عيسى الحداد، ورئيس مركز التحكم بالعمليات الكابتن/ عبدالوهاب الشطي، بزيارة لمبنى الركاب رقم 4 (مطار الكويت الدولي) حيث كان باستقبالهم الرئيس التنفيذي لمؤسسة انشيون العالمية لإدارة المطارات كوانغ سوو لي.وقد تخللت الزيارة متابعة آخر المستجدات المتعلقة بانهاء اجراءات السفر في أنحاء المطار والاطلاع على الخدمات المقدمة لركاب الخطوط الجوية الكويتية الكرام وكيفية تلبية متطلباتهم على أكمل وجه بالاضافة إلى بحث سبل توطيد وتمتين العلاقات المشتركة مع شركة انشيون والسعي نحو تطويرها لتحقيق الاهداف المنشودة بين الطرفان بما يعود بالمصلحة العامة.وعلى هامش الزيارة، قال الرئيس التنفيذي عادل الصانع: “تشرفنا اليوم بزيارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة انشيون كوانغ سوو لي، بالاضافة إلى متابعة آخر المستجدات في مبنى الركاب رقم 4 والاطلاع على الخدمات التي تقدمها الخطوط الجوية الكويتية لعملائها الكرام والحرص على تنفيذها بالشكل المناسب وبما يليق بالناقل الوطني لدولة الكويت، كذلك اطلع الوفد على آلية انهاء اجراءات السفر في المطار والعمل نحو كيفية تذليل العقبات أمام المسافرين”.وأضاف الصانع: “كما بحث الطرفان سبل تعزيز أواصر العلاقات والتعاون بين الخطوط الجوية الكويتية ومؤسسة انشيون لإدارة المطارات المشغل الرئيسي لمبنى الركاب رقم 4 ، والحرص على ترسيخها ونجاحها بالشكل المناسب والمطلوب والذي يعود على جميع الاطراف بالفائدة خصوصاً منذ استلام مؤسسة انشيون إدارة مبنى الركاب رقم 4 وكفاءتها بالتشغيل منذ اطلاق اول رحلة تجارية في 15 أغسطس 2018 لما لها من خبرة كبيرة في ادارة المطارات حول العالم”.وفي الختام، تقدم الصانع بجزيل الشكر ووافر الامتنان على الجهود المبذولة والملموسة للقائمين على على مؤسسة انشيون ودورهم في تشغيل مبنى الركاب رقم 4 خاصة وقت جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، متمنين لهم خالص التوفيق والسداد في الفترة المقبلة آملين العودة إلى التشغيل الكامل في الفترة المقبلة.