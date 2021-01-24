الغريب يطالب بتشكيل حكومي يراعي مبدأ الكفاءة

24 يناير 2021 | | طالب النائب يوسف الغريب رئيس الوزراء القادم بتشكيل حكومته على أساس مبدأ الكفاءة وأن يأتي بوزراء قادرين على تحمل مسؤولياتهم السياسية أمام مجلس الأمة.

وقال الغريب في تصريح صحفي بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة “لابد من أن يكون هناك وعي حكومي ومواكبة لمخرجات الشعب في مجلس الأمة وما يقع على عاتقه من مطالب وقضايا شعبية”.

وتمنى الغريب تعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بالوطن والمواطنين، متعهدا بالحفاظ على مطالب ومصالح الشعب وأمواله، وأداء مسؤولياته كاملة تجاهه.(إع)