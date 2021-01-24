بالقاضية.. مغريغور يسقط في أبوظبي وحبيب يهاجم

تعرض المقاتل الإيرلندي الشهير، كونور مغريغور، لهزيمة مذلة بالضربة القاضية، في المواجهة المنتظرة أمام الأميركي داستن بويريير، لينهي أمل “نزال الثأر” أمام الروسي حبيب نورمحمدوف.

وفي جزيرة ياس بأبوظبي، لقن الأميركي بويريير مكغريغور درسا لن ينساه خلال نزال الفنون القتالية المختلطة ببطولة “يو إف سي”، وأسقطه بالضربة القاضية.

وبدا مغريغور بعيدا عن مستواه تماما، وتعرض لضربات متتالية، قبل أن يسقط منهارا في الجولة الثانية، لينهي الحكم اللقاء بعدها.

وكان المقاتل الإيرلندي يأمل بالانتصار على بويريير، كي يضرب موعدا “لنزال الثأر” أمام المقاتل الروسي الشهير نورمحمدوف، الذي قضى على مغريغور في مواجهتهما الأولى.

ولكن الهزيمة المذلة أمام المقاتل الأميركي أنهت أي أمل “لنزال الثأر”، وفقا للصحف العالمية، بينما سارع المقاتل الروسي نورمحمدوف لانتقاد مكغريغور بعد هيزمته فورا.

وكتب نور محمدوف على حسابه بموقع تويتر: “هذا ما يحصل لك عندما تغير طاقم فريقك، وتترك المقاتلين الذين كنت تتدرب معهم، والذين صنعوا منك بطلا، وتختار التدرب مع الأطفال.. أنت بعيد عن الواقع”.

يذكر أن مغريغور كان قد هزم بويريير في 2014، بعد مرور أقل من دقيقتين على النزال، إلا أن مستواه تراجع كثرا منذ وقتها.

وفي جزيرة ياس بأبوظبي، لقن الأميركي بويريير مكغريغور درسا لن ينساه خلال نزال الفنون القتالية المختلطة ببطولة “يو إف سي”، وأسقطه بالضربة القاضية.

وبدا مغريغور بعيدا عن مستواه تماما، وتعرض لضربات متتالية، قبل أن يسقط منهارا في الجولة الثانية، لينهي الحكم اللقاء بعدها.

وكان المقاتل الإيرلندي يأمل بالانتصار على بويريير، كي يضرب موعدا “لنزال الثأر” أمام المقاتل الروسي الشهير نورمحمدوف، الذي قضى على مغريغور في مواجهتهما الأولى.

ولكن الهزيمة المذلة أمام المقاتل الأميركي أنهت أي أمل “لنزال الثأر”، وفقا للصحف العالمية، بينما سارع المقاتل الروسي نورمحمدوف لانتقاد مكغريغور بعد هيزمته فورا.

وكتب نور محمدوف على حسابه بموقع تويتر: “هذا ما يحصل لك عندما تغير طاقم فريقك، وتترك المقاتلين الذين كنت تتدرب معهم، والذين صنعوا منك بطلا، وتختار التدرب مع الأطفال.. أنت بعيد عن الواقع”.

يذكر أن مغريغور كان قد هزم بويريير في 2014، بعد مرور أقل من دقيقتين على النزال، إلا أن مستواه تراجع كثرا منذ وقتها.