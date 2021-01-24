تأجيل انعقاد اللجان الطبية للعلاج بالخارج ابتداء من الأربعاء وحتى إشعار آخر

أجلت وزارة الصحة انعقاد اللجان الطبية في المستشفيات العامة والتخصصية واللجان الطبية العليا للعلاج بالخارج (الجراحية ـ غير الجراحية) ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 28 يناير الجاري حتى إشعار آخر لحين تحسن الوضع الوبائي العالمي وفقا للمؤشرات التي تحددها منظمة الصحة العالمية.واستثنت وزارة الصحة الحالات الحرجة التي ترى الجهة المعالجة عدم وجود علاج للمريض داخل الكويت.جاء هذا نظرا لارتفاع عدد الإصابات بڤيروس كورونا في معظم دول العالم، خاصة التي تعتبر وجهات لإيفاد المواطنين الكويتيين لتلقي العلاج بها، وبناء على تقارير المكاتب الصحية في شأن الوضع الوبائي بتلك الدول وحفاظا على سلامة المواطنين المبتعثين للعلاج على نفقة «الصحة».