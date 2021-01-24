سمو الأمير يعزي ملك البحرين بوفاة الشيخ إبراهيم بن عبدالله آل خليفة

بعث حضرة صاحب السمو أمیر البلاد الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله ورعاه- ببرقیة تعزیة إلى أخیه صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة ملك مملكة البحرین الشقیقة عبر فیھا سموه -حفظه الله- عن خالص تعازیه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشیخ إبراھیم بن عبدالله بن خالد بن علي آل خلیفة سائلا سموه المولى تعالى أن یتغمده بواسع رحمته ومغفرته ویسكنه فسیح جناته وأن یلھم الأسرة المالكة جمیل الصبر وحسن العزاء.وبعث سمو ولي العھد الشیخ مشعل الأحمد الجابر الصباح -حفظه الله- ببرقیة تعزیة إلى أخیه صاحب الجلالة الملك حمد بن عیسى آل خلیفة ملك مملكة البحرین الشقیقة ضمنھا سموه خالص تعازیه وصادق مواساته بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى معالي الشیخ إبراھیم بن عبدالله بن خالد بن علي آل خلیفة.كما بعث سمو الشیخ صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء -حفظه الله- ببرقیة تعزیة مماثلة.