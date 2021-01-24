محافظ العاصمة تابع مستجدات حملة إزالة مخالفات البناء في «شرق»

– إزالة 9 عقارات استثمارية مخالفة.. وقطع التيار عن 5 أخرى– عقارات متهالكة وسرقة تيار وتكدس في سكن العمالة بعقارات مخالفة على مدار الساعة، يتابع محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، كافة آليات تطوير المحافظة، آملاً تنمية بناها التحتية والارتقاء بمشهدها الحضاري ومظهرها الجمالي وذلك عبر إطلاق جهود التطوير في العديد من المسارات، ومواصلة الاجتماعات التنسيقية الدورية مع الجهات المعنية لملامسة جهود الإنجاز المرحلية لحظةً بلحظة، حيث تواصل حملة إزالة مخالفات البناء جهودها داخل مناطق المحافظة ومن بينها منطقة شرق، معلنةً عن إزالة 9 عقارات استثمارية مخالفة، إلى جانب قطع التيار الكهربائي عن 5 عقارات استثمارية من قبل وزارة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى توقيع 24 إنذاراً بحق عقارات مخالفة في المنطقة.ولا يألو المحافظ الخالد، جهداً في القيام بجولةٍ تتلوها أخرى لمتابعة جهود الإنجاز على أرض الواقع والتعامل مع مخالفات تراكمت عبر سنين مضت، حيث أجرى جولةً تفقديةً لمنطقة شرق تابع خلالها آخر مستجدات حملة إزالة مخالفات البناء فيها، وذلك بحضور رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة زيد العنزي، وعددٍ من مسؤولي ديوان عام المحافظة.وقال الخالد، إن الحملة كشفت في منطقة شرق عن عقارات قديمة ومتهالكة تضر بالمظهر العام، وتكدس في سكن العمالة الوافدة بما يخالف الاشتراطات الصحية، إلى جانب مخالفات بسرقة التيار الكهربائي، بالإضافة إلى استغلال مجرور مياه الأمطار في الصرف الصحي في بعض العقارات، منوهاً أن مخالفات البناء في المنطقة تعتبر تراكمات منذ سنين مضت وتحتاج لبعض الوقت لإزالتها والقضاء عليها.وأضاف الخالد، أنه سيستمر العمل بكل جِدٍ وإخلاص للوصول بالمحافظة للوجه الحضاري الأمثل في أسرع وقت ممكن، مردفاً بالقول: “يبقى هدفنا الأسمى، إدراك احتياجات المواطنين ومتطلبات المناطق في المحافظة، فهي البوصلة والمُوجِّه لجهودنا والتي تعتمد فكر الإنجاز بالإمكانيات المتاحة، وبسواعد أبناء الكويت في كافة الجهات التنفيذية المعنية عبر استنهاض روح الإرادة وخدمة الوطن فيهم، بالإضافة إلى تأصيل قاعدة الثواب والعقاب للمجتهدين والمقصرين”.