نائب رئيس الحرس الوطني يهنئ سمو الشيخ صباح الخالد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء





بعث نائب رئيس الحرس الوطني الفريق أول متقاعد الشيخ أحمد نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم الأحد برقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.وقال الحرس الوطني في بيان صحفي إن برقية الشيخ أحمد النواف جاء فيها “نهنئ سموكم بنيلكم الثقة السامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وندعو الله تعالى أن يوفق سموكم لما فيه خير وطننا العزيز”.وأضاف “ندعو الله أن يعينكم على مواصلة مسيرتكم الوطنية التي تتسم بالجهد المخلص والعطاء الصادق لتحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت المخلصين”.ودعا المولى عز وجل أن يمتع سمو رئيس مجلس الوزراء بوافر الصحة والعافية وأن يحفظ دولة الكويت ويديم عليها وعلى شعبها نعم الامن والامان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.