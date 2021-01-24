وزير الإعلام: الاحتفالات الوطنية تنطلق مطلع فبراير تحت شعار «للسلام وطن»

أعلن وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب رئيس اللجنة الدائمة للاحتفال بالمناسبات والأعياد الوطنية عبدالرحمن المطيري، أن الاحتفالات الوطنية هذا العام بالعيد الوطني ال 60 والذكرى ال 30 للتحرير ستنطلق رسميا مطلع فبراير المقبل تحت شعار (للسلام وطن) مع الحفاظ على الاشتراطات والاحترازات الصحية.وقال الوزير المطيري في تصريح صحفي اليوم الأحد عقب ترؤسه اجتماعا للجنة إن الاحتفالات الوطنية هذا العام التي تستمر حتى 31 مارس المقبل لها طابع خاص ومميز لأنها تقام للمرة الأولى بالعهد الميمون للبلاد تحت قيادة سمو أميرالبلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.وأضاف أن شعار الاحتفالات الوطنية هذا العام يأتي تعبيرا عن دور دولة الكويت الريادي في تحقيق السلام الدولي الذي أرسى دعائمه سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وواصل المسيرة المباركة سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه.وأوضح أن الاجتماع استعرض الاستعدادات الخاصة بانطلاق الحملة الشعبية (نرفع علمنا ونفتخر) التي سيتم تدشينها من وزارة الإعلام غدا الاثنين وهي دعوة للمواطنين والمقيمين لرفع علم البلاد من أماكن وجودهم تعزيزا لمعاني الولاء والانتماء التي جبل عليها أهل الكويت الأوفياء داعيا الجميع إلى المشاركة في هذه الحملة لما يمثله علم البلاد من رمز وطني يلتف حوله الجميع حبا وتضحية وفداء.وذكر أن وزارة الاعلام ستخصص دورة برامجية خاصة في تلفزيون وإذاعة الكويت لإبراز هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا وما يصاحبها من فعاليات متنوعة مضيفا أن الاستعدادت جارية نحو إنتاج برامج خاصة وأغان وطنية وفلاشات تظهر هذه المناسبة العزيزة.وبين الوزير المطيري أن وزارة الدفاع ستقيم خلال الاحتفالات عرضا عسكريا جويا بحريا ابتهاجا بهذه المناسبة بالتعاون مع الأشقاء بدول مجلس التعاون الخليجي والدول الصديقة في نادي الضباط كما سيتم عمل نشيد وطني غنائي بعنوان (بهجة الدار) يشارك فيه شبان وشابات الكويت كما ستقيم الهيئة العامة للشباب عدة أنشطة ومبادرات شبابية.وقال إن اللجنة الدائمة للاحتفالات الوطنية تنسق مع وزارات ومؤسسات الدولة وجمعيات النفع العام كذلك القطاع الخاص لرفع الأعلام على مبانيها والمؤسسات التابعة لها إيمانا بأن العمل التشاركي دائمما يأتي بأفضل النتائج.وأكد وجوب التقيد بالاشتراطات الصحية المعلنة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) سائلا المولى عز وجل أن يديم على بلدنا الغالي الكويت الأفراح والنماء والازدهار تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.وحضر اجتماع اللجنة الدائمة للاحتفال بالمناسبات والأعياد الوطنية رئيسة مركز العمل التطوعي الشيخة أمثال الأحمد الجابر الصباح ووكيلة وزارة الإعلام منيرة الهويدي وعدد من ممثلي الجهات الحكومية.