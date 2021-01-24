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وفاة عبلة الكحلاوي.. أشهر داعية مصرية جراء كورونا

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توفيت الداعية المصرية الشهيرة عبلة الكحلاوي، مساء الأحد، عن عمر ناهز 72 عاما متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.

وتعرضت الداعية الدينية لوعكة صحية خلال الأيام الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد نقلت على إثرها للمستشفى.

وعبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوى، حيث تزخر السيرة الذاتية لها بالعديد من الدرجات العلمية، حيث تخصصت في الشريعة الإسلامية، حتى حصلت على الماجستير في الفقه المقارن عام 1974، وحصلت على الدكتوراه بعدها بـ4 سنوات، في التخصص ذاته، كما تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.

كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وأسست عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.

وتعرضت الداعية الدينية لوعكة صحية خلال الأيام الماضية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد نقلت على إثرها للمستشفى.

وعبلة الكحلاوي من مواليد 15 ديسمبر 1948، وهي ابنة الفنان الراحل محمد الكحلاوى، حيث تزخر السيرة الذاتية لها بالعديد من الدرجات العلمية، حيث تخصصت في الشريعة الإسلامية، حتى حصلت على الماجستير في الفقه المقارن عام 1974، وحصلت على الدكتوراه بعدها بـ4 سنوات، في التخصص ذاته، كما تولت رئاسة قسم الشريعة في كلية التربية بمكة المكرمة.

كما شغلت منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بجامعة الأزهر، وهي مؤسس جمعية الباقيات الصالحات، ومقدم العديد من البرامج الدينية في القنوات الفضائية، وكلفت بإلقاء دروس دينية في الجامع الأزهر ولها درس أسبوعي في بيت الحمد بمسجد المقطم أيضا.

وأسست عبلة الكحلاوي جمعية الباقيات الصالحات، وهي أحد أكبر الجمعيات الخيرية الموجودة في مصر وتقدم العديد من الخدمات الاجتماعية بكافة المحافظات.

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