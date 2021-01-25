إشارة من داخل “النادي الجديد”.. هذه وجهة ميسي في الصيف

في إشارة جديدة على قرب رحيل أسطورة كرة القدم ليونيل ميسي عن برشلونة الإسباني، كشف لاعب في باريس سان جرمان أن النادي الفرنسي يحاول بالفعل إقناع “البرغوث” بالانضمام له.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، الذي يرجح أن يكون الأخير له في “كامب نو”.

وقال لياندرو باريديس لاعب وسط الفريق الفرنسي وزميل ميسي في منتخب الأرجنتين، إن “إدارة باريس سان جرمان تحاول إقناع ميسي للانضمام إلى الفريق”.

وأضاف باريديس في تصريحات لصحيفة “كوريير ديلو سبورت” الرياضية الإيطالية: “الأمر يعود إلى ليو. فرصة عظيمة أن ألعب تحت قيادة مدرب من نفس جنسيتي وإلى جانب ميسي. أتمنى أن تتحقق”.

وكان باريديس يشير إلى المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تولى تدريب باريس سان جرمان مؤخرا بدلا من الألماني توماس توخيل.

ومع تعيين بوكيتينو الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع ميسي (33 عاما)، تنبأ كثيرون بإمكانية انتقال الأخير إلى “ملعب الأمراء” الصيف المقبل.

وبعد انتهاء الموسم الماضي، وصلت العلاقة بين ميسي وبرشلونة إلى طريق مسدود، وأعلن اللاعب نيته المغادرة إلا أن ناديه تمسك بالشرط الجزائي الذي يجبر أي ناد يريد ضمه على دفع 700 مليون يورو.

وفي نهاية الأزمة، قال ميسي إنه سيبقى مع برشلونة موسما آخر حتى نهاية عقده، لكن من المرجح أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أن عددا قليلا جدا من الأندية الأوروبية قادر على التعاقد مع ميسي، بالنظر إلى راتبه الذي يعد الأعلى بين لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، الذي يرجح أن يكون الأخير له في “كامب نو”.

وقال لياندرو باريديس لاعب وسط الفريق الفرنسي وزميل ميسي في منتخب الأرجنتين، إن “إدارة باريس سان جرمان تحاول إقناع ميسي للانضمام إلى الفريق”.

وأضاف باريديس في تصريحات لصحيفة “كوريير ديلو سبورت” الرياضية الإيطالية: “الأمر يعود إلى ليو. فرصة عظيمة أن ألعب تحت قيادة مدرب من نفس جنسيتي وإلى جانب ميسي. أتمنى أن تتحقق”.

وكان باريديس يشير إلى المدير الفني الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي تولى تدريب باريس سان جرمان مؤخرا بدلا من الألماني توماس توخيل.

ومع تعيين بوكيتينو الذي يتمتع بعلاقة جيدة مع ميسي (33 عاما)، تنبأ كثيرون بإمكانية انتقال الأخير إلى “ملعب الأمراء” الصيف المقبل.

وبعد انتهاء الموسم الماضي، وصلت العلاقة بين ميسي وبرشلونة إلى طريق مسدود، وأعلن اللاعب نيته المغادرة إلا أن ناديه تمسك بالشرط الجزائي الذي يجبر أي ناد يريد ضمه على دفع 700 مليون يورو.

وفي نهاية الأزمة، قال ميسي إنه سيبقى مع برشلونة موسما آخر حتى نهاية عقده، لكن من المرجح أن يرحل بنهاية الموسم الجاري.

يشار إلى أن عددا قليلا جدا من الأندية الأوروبية قادر على التعاقد مع ميسي، بالنظر إلى راتبه الذي يعد الأعلى بين لاعبي كرة القدم على مستوى العالم.