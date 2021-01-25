البلدية: رفع سيارات وقوارب مهملة بمنتزه الشعب البحري

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة حولي تنفيذ جولة ميدانية بمنتزه الشعب البحري على إثر ورود شكوى تتعلق بترك سيارات وقوارب بمواقف منتزه الشعب البحري.وفي هذا السياق، أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة محمد الجبعه، أن الهدف من الجولات الميدانية المكثفة رصد المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم، لافتا إلى أن الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة يولي اهتماماً بالغاً برفع مستوى النظافة بالمناطق التي تقع تحت مسئوليته فضلا عن رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إشغال الطريق بجميع المناطق وذلك من خلال الجولات الميدانية الدورية التي يقوم بتنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمحافظة.وأكد الجبعه، أن هذه الجولة تم تنفيذها على إثر ورود شكوى تتعلق بترك سيارات وقوارب بمواقف منتزه الشعب البحري، وقد قام الفريق الرقابي على الفور بالتعامل مع الشكوي ووضع ملصق (X) على 48 سيارة مهملة و10 قوارب وبعد انتهاء المدة القانونية لوضع الملصق، قام الفريق الرقابي بإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك برفع 10 سيارات مخالفة و10 قوارب وقد تم إرسالهم إلى موقع الحجز في حين تم تحريك السيارات الباقية من قبل أصحابها. وأشار الجبعه إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق، مبينا في هذا الخصوص عدم تهاون الفريق الرقابي في إتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين للائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق.