«الخدمة المدنية»: مخاطبة 21 جهة حكومية و4 قطاعات عسكرية لاستكمال كشوف مكافأة الصفوف الأمامية

– ملاحظات جوهرية في كشوفات سابقة تم إرسالها للديوان دون اعتمادها من المسؤول المباشر أو وكلاء القطاعات المعنيين– إحالة أي شبهات تلاعب في الكشوفات إلى هيئة مكافحة الفساد قام ديوان الخدمة المدنية بمخاطبة 21 جهة حكومية و4 قطاعات عسكرية بشأن استكمال الكشوف الخاصة بمستحقي مكافأة العاملين في الصفوف الأمامية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.ونوه الديوان في بيانه أن الجهات الحكومية ملزمة بالرد خلال أسبوعين من تاريخ المخاطبة وتزويد الديوان بكشوفات المستحقين وفق الفئات المحددة.وأشار الديوان إلى وجود بعض الملاحظات الجوهرية في كشوفات سابقة تم إرسالها للديوان دون اعتمادها من المسؤول المباشر أو وكلاء القطاعات المعنيين وتم إعادتها إلى تلك الجهات لمزيد من التدقيق واعتمادها بشكل رسمي، مشددا على أن توجيهات مجلس الوزراء بهذا الصدد بإحالة أي شبهات تلاعب في كشوفات مكافأة الصفوف الأمامية إلى هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، وذلك حفاظا على الأموال العامة وضمان وصول المكافأة للمستحقين.