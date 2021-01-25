«الصحة»: حالتا وفاة.. و492 إصابة جديدة بفيروس كورونا





أعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين تسجيل 492 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 161777 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى الان 954 حالة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية () ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العنايةالمركزة بلغ 51 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6057 حالات.وأضاف السند ان عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات ال24 الماضية بلغ 7928 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 1471104 فحوصات مجددا دعوة المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني.وأوصى الجميع بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الارشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الاسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 513 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 154766.