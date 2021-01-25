الكويت تدين وتستنكر استهداف الميليشيات الحوثية مدينة الرياض السعودية

أعربت وزارة الخارجية الكويتية اليوم الاثنين عن إدانة واستنكار دولة الكويت وبأشد العبارات استهداف مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة من قبل الميلشيات الحوثية.وقالت الوزارة في بيان صحفي إن استمرار هذه الجرائم النكراء يعد تهديدا مباشرا لأمن المملكة العربية السعودية الشقيقة واستقرار المنطقة وانتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي والإنساني باستهدافه للمناطق المدنية والمدنيين الأمر الذي يستوجب تحركا سريعا من المجتمع الدولي للجم هذه الاعتداءات ووضع حد لها.وأكدت وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.