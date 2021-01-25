اللواء العوضي يكرم عدداً من منتسبي قطاع أمن المنافذ على جهودهم في ضبط المخالفين

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في إطار استراتيجية المؤسسة الأمنية بإعلاء قيم الإخلاص والبذل والعطاء وترسيخ مبدأ الثواب، قام وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي بتكريم عدد من رجال أمن الموانئ في ميناء الشويخ ورجال أمن المنافذ الحدودية البرية في منفذ النويصيب.كما كرم اللواء العوضي أحد رجال أمن المنافذ لنجاحه في ضبط أحد الأشخاص كان مختبأ في المركبة محاولا الخروج بصورة غير قانونية.ويأتي هذا التكريم لجهودهم المتميزة وإخلاصهم في أداء المهام المناطة بهم وضبط المخالفين والخارجين عن القانون وسعي لبسط مضله الأمن والأمان في البلاد.وقد هنأ اللواء العوضي المكرمين وشكرهم على تحملهم المسؤولية مؤكداً أنهم نموذج يقتدى به في العمل، كما طالبهم بالاستمرار والارتقاء بهذا الأداء المتميز، ومن جانبهم أعرب المكرمون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الأمنية لهذه المبادرة والدعم المقدم لمنتسبي الوزارة .