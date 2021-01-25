«النجاة الخيرية»: مليون مصلٍ استفادوا من مشروع سجادات الصلاة

قال رئيس قطاع الموارد والعلاقات العامة والإعلام بجمعية النجاة الخيرية عمر يعقوب الثويني، إن الجمعية قامت بدعم الأمانة العامة للأوقاف بتوزيع سجادات الصلاة البلاستكية “الرول” على المساجد داخل الكويت والتي استفاد منها مليون مصلي. وأوضح الثويني، أن هذا المشروع تنفذه النجاة الخيرية انطلاقاً من دورها المجتمعي الرائد الذي تقوم به داخل الكويت إذ يساهم المشروع في تفعيل تطبيق الإجراءات الاحترازية التي أوصت بها وزارتي الصحة والأوقاف جموع المصلين والتي من شأنها أن تساهم بشكل فعال في الحد من انتشار فيروس كورونا، معتبراً أن المشروع بديلاً طارئاً لنسيان المصلي لسجادته.وقال الثويني، “رغم تحديات الجائحة إلا أن مساجد الكويت ولله الحمد تمتلئ بجموع المصليين من شتى الجنسيات، وحرصاً منا على حمايتهم من أضرار انتشار الفيروس تم توزيع سجادات الصلاة البلاستكية في العديد من المساجد وبشتى مناطق الكويت، والتي تستخدم لمرة واحدة فقط”. وختاماً، تقدم الثويني بشكر أمانة الأوقاف على دعمها المميز لأنشطة ومشاريع الجمعية، مؤكداً أن هذا التعاون والتكامل بين النجاة الخيرية والأمانة العامة للأوقاف ساهم بشكل فعال في تنفيذ العديد من المشاريع الخيرية التي كان لها آثراً ملموساً لدى شريحة المستفيدين.