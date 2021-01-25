سلفستر ستالون يعرض قصره للبيع.. والسعر “فلكي”

عرض الممثل الأميركي الشهير سيلفستر ستالون قصره المكون من 8 غرف نوم و12 حماما في لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا للبيع، وفق ما ذكرت صحيفة “صن” البريطانية.

ويطلب ستالون 130 مليون دولار مقابل بيع بيته الفاخر، إذ سيتوجه أسطورة أفلام الحركة من الساحل الغربي إلى بالم بيتش في ولاية فلوريدا، مع زوجته جينيفر فلافين.

وتبلغ مساحة القصر الضخم الواقع في بيفرلي هيلز نحو ألفي متر مربع.

ويضم قصر ستالون (74 عاما) مكتبة كبيرة، بالإضافة إلى أعمال تذكارية عدة، لا سيما تلك المتعلقة بفيلمه الأكثر شهرة “روكي”.

كما يتزين المنزل بتمثال صخري يداه مرفوعتان في الهواء، ويجلس في الواقع أمام نافذة مقوسة. وفي الخارج تجد ملعبا للغولف ومسبحا وإطلالات خلابة على الأخاديد والمدينة.

كما يضم القصر دار ضيافة منفصلة من طابقين لعائلة ستالون وأصدقائه.

وقد اشترى ستالون المنزل في التسعينيات، بينما كان لا يزال أحد أكبر النجوم آنذاك.

وكشفت مصادر أن ستالون وزوجته جنيفر (52 عاما)، قد يتجهان إلى بالم بيتش، حيث اشتريا في عام 2020 عقارا بقيمة 35 مليون دولار على الواجهة البحرية.

ويطلب ستالون 130 مليون دولار مقابل بيع بيته الفاخر، إذ سيتوجه أسطورة أفلام الحركة من الساحل الغربي إلى بالم بيتش في ولاية فلوريدا، مع زوجته جينيفر فلافين.

وتبلغ مساحة القصر الضخم الواقع في بيفرلي هيلز نحو ألفي متر مربع.

ويضم قصر ستالون (74 عاما) مكتبة كبيرة، بالإضافة إلى أعمال تذكارية عدة، لا سيما تلك المتعلقة بفيلمه الأكثر شهرة “روكي”.

كما يتزين المنزل بتمثال صخري يداه مرفوعتان في الهواء، ويجلس في الواقع أمام نافذة مقوسة. وفي الخارج تجد ملعبا للغولف ومسبحا وإطلالات خلابة على الأخاديد والمدينة.

كما يضم القصر دار ضيافة منفصلة من طابقين لعائلة ستالون وأصدقائه.

وقد اشترى ستالون المنزل في التسعينيات، بينما كان لا يزال أحد أكبر النجوم آنذاك.

وكشفت مصادر أن ستالون وزوجته جنيفر (52 عاما)، قد يتجهان إلى بالم بيتش، حيث اشتريا في عام 2020 عقارا بقيمة 35 مليون دولار على الواجهة البحرية.