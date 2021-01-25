سمو الأمير يستقبل رئيس مجلس الأمة ورئيس مجلس النواب العراقي

استقبل حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر السيف صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم ورئيس مجلس النواب في جمهورية العراق الشقيق محمد ريكان الحلبوسي والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل سعود الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.