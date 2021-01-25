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سمو الأمير يهنئ حاكم عام استراليا بالعيد الوطني

منذ 55 دقيقة
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بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام استراليا عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده متمنيا له موفور الصحة والعافية ولاستراليا وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار.وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى الجنرال ديفيد هيرلي حاكم عام استراليا ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده راجيا له وافر الصحة والعافية.كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقية تهنئة مماثلة.

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