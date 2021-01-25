سمو الشيخ سالم العلي يهنئ سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء





بعث سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني اليوم الأحد برقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.وقال الحرس الوطني في بيان صحفي ان برقية سمو الشيخ سالم العلي جاء فيها “نهنئ سموكم بنيلكم الثقة السامية لسيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وندعو الله تعالى أن يوفق سموكم لما فيه خير وطننا العزيز”.وأضاف سموه في البرقية “ندعو الله ان يعينكم على مواصلة مسيرتكم الوطنية التي تتسم بالجهد المخلص والعطاء الصادق لتحقيق آمال وطموحات أبناء الكويت المخلصين”.كما دعا المولى عز وجل أن يمتع سمو رئيس مجلس الوزراء بوافر الصحة والعافية وان يحفظ دولة الكويت ويديم عليها وعلى شعبها نعم الأمن والأمان والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما.