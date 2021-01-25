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سمو ولي العهد يهنئ سمو الشيخ صباح الخالد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء

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بعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسالة تهنئة الى سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وذلك بمناسبة صدور الامر الأميري بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفه بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة هذا نصها: “سمو الأخ الكريم الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح حفظه الله رئيس مجلس الوزراء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا أن نبعث إلى سموكم بأطيب التهاني وأسمى التبريكات بمناسبة صدور الأمر الأميري بتعيينكم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفكم بترشيح أعضاء الوزارة الجديدة.وإذ نبارك لسموكم نيلكم مجددا الثقة السامية من لدن حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح (حفظه الله ورعاه) وما تعكسه من بالغ التقدير لشخصكم الكريم فإننا ندعو الله تعالى أن يعينكم على حمل هذه الأمانة العظيمة وتحمل المسؤولية الوطنية التي كلفتم بها وأن يكلل بالتوفيق والسداد جهودكم الدؤوبة وعطاءكم المتميز لمواصلة مسيرة التقدم والرخاء لوطننا العزيز وتحقيق آمال وطموحات وتطلعات أبنائه المخلصين.كما نسأله تعالى أن يحفظ الكويت الغالية ويمن عليها بمزيد من الرفعة والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لقائد المسيرة وربان السفينة حضرة صاحب السمو أمير البلاد (حفظه الله ورعاه) وسدد بالتوفيق على دروب الخير خطاه.مع بالغ تهانينا لسموكم..مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد ” .

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