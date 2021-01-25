عبدالله الأحمد: عازمون على توفير أنظمة طاقة نظيفة وتحقيق النمو الاقتصادي

أشار رئيس مجلس الإدارة والمدير العام في الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إلى أن أزمة جائحة كورونا الحالية ساهمت، إضافة إلى آثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية المباشرة، في زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية بما فيها الطاقة النظيفة والمتجددة، نتيجة تراجع الطلب على الاستهلاك وتأثر قطاع الطيران العالمي.وفي كلمة له خلال افتتاح مؤتمر «الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة.. تحديات وحلول» والذي تنظمه الجمعية الجغرافية الكويتية، قال الأحمد إن التحديات المباشرة التي أحدثها الوباء، لم ولن تثبط عزمنا على المضي قدما في جهودنا من خلال استكشاف مجموعة متنوعة من الخيارات لضمان توفير إمدادات مستقرة وغير منقطعة لطاقة الرياح، والطاقة الشمسية، والمائية، و الحرارية الأرضية، والبحرية، والطاقة الحيوية، والتي يجب تبنيها جميعا اليوم لتوفير أنظمة طاقة نظيفة وتحقيق النمو الاقتصادي المنشود والمستهدف منا.وتابع الأحمد، «أصبح الحصول على الطاقة البديلة المنتظمة الإمدادات شريانا للحياة، للوقاية من الجائحة والتصدي لها وتسريع وتيرة التعافي منها وإعادة البناء على نحو أفضل و توفير مستقبل أكثر استدامة للجميع. ولذلك يجب على الجميع إعادة تحديد أولوياته ووضع البيئة والصحة وحياة البشر في المقدمة وتحقيق نهضة بيئية شاملة تغير وجه العالم خاصة في أنماط الاستهلاك والتوعية وبما يعيد التوازن للمنظومة الطبيعية».