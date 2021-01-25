فقد لمدة 18 يوما.. وعند العثور عليه خسر “صديقه الوفي”

عثر على رجل حيا بعد أكثر من أسبوعين على فقدانه في غابة أسترالية، بعدما صمد على ما يبدو “من خلال شرب الماء من سدّ وتناول الفطر”، على ما أعلنت الشرطة الأحد.

وقد عثر أحد السكان المحليين على روبرت ويبر (58 عاما) الأحد قرب سد مائي بعد 18 يوما على رصده لآخر مرة في السادس من يناير لدى خروجه من فندق في مدينة كيلكيفان على بعد حوالى 200 كيلومتر في شمال بريزبين.

وأشارت شرطة كوينزلاند إلى أن ويبر تاه بمركبته في طريق لم يكن يعرفها، لافتة إلى أنه “بقي في سيارته مع كلبه خلال 3 أيام قبل أن ينقطع عنه الماء”.

عندها انطلق مشياً وبقي قرب سد مائي، حيث صمد مفترشا الأرض للنوم ومتناولا الماء من السد كما اقتات بالفطر، وفق بيان الشرطة.

وعُلقت عمليات البحث الجوي والبري بعد أسبوع إثر تمشيط “منطقة ذات كثافة حرجية كبيرة في الغابة وأنهر وسدود وأرض وعرة وسط طقس ماطر”.

ونُقل روبرت ويبر إلى المستشفى وهو “يعاني جراء التعرض لعناصر الطبيعة لكنه سليم”، وفق الشرطة، التي لم تعثر على كلبه.

وقد عثر أحد السكان المحليين على روبرت ويبر (58 عاما) الأحد قرب سد مائي بعد 18 يوما على رصده لآخر مرة في السادس من يناير لدى خروجه من فندق في مدينة كيلكيفان على بعد حوالى 200 كيلومتر في شمال بريزبين.

وأشارت شرطة كوينزلاند إلى أن ويبر تاه بمركبته في طريق لم يكن يعرفها، لافتة إلى أنه “بقي في سيارته مع كلبه خلال 3 أيام قبل أن ينقطع عنه الماء”.

عندها انطلق مشياً وبقي قرب سد مائي، حيث صمد مفترشا الأرض للنوم ومتناولا الماء من السد كما اقتات بالفطر، وفق بيان الشرطة.

وعُلقت عمليات البحث الجوي والبري بعد أسبوع إثر تمشيط “منطقة ذات كثافة حرجية كبيرة في الغابة وأنهر وسدود وأرض وعرة وسط طقس ماطر”.

ونُقل روبرت ويبر إلى المستشفى وهو “يعاني جراء التعرض لعناصر الطبيعة لكنه سليم”، وفق الشرطة، التي لم تعثر على كلبه.