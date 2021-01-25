محافظة الأحمدي تطلق فعاليات الملتقى الثقافي الأول «الأحمدي عن بعد»

تحت رعاية محافظ الأحمدي الشيخ فواز خالد الحمد الصباح، تبدأ مساء الثلاثاء، عبر منصة «زووم» الإلكترونية فعاليات الملتقى الثقافي الأول «الأحمدي عن بعد»، الذي تنظمه إدارة المكتب الفني بالمحافظة وعدد من المبادرين وبمشاركة عدد من الكفاءات الوطنية في مجالات متعددة، حيث تستمر فعاليات الملتقى على مدى ثلاثة أيام، بدعم من البنك التجاري الكويتي، ضمن أنشطة وبرامج مشروع محافظة الأحمدي التنموي بعيد المدى “محافظتي أجمل” الذي أطلقته المحافظة في أبريل 2015، ويأتي كثمرة الشراكات الناجحة والتعاون البناء للمحافظة مع طيف المؤسسات الرسمية والأهلية والتطوعية والخاصة والمبادرين على إمتداد مناطقها.وتبدأ أولى فعاليات الملتقى في السادسة والنصف من مساء الثلاثاء بمحاضرة بعنوان “التعليم رؤى وتطلعات” يطرحها الإعلامي والتربوي محمد السداني، يعقبها لقاء بعنوان “في بيتنا قائد” للدكتور فالح العجمي مدير الادارة بمكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وعضو لجنة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء .وفي اليوم الثاني، يستضيف الملتقى الدكتور أحمد عبد الملك ليتحدث عن “تطعيم كورونا بين الحقيقة والاشاعة”، يعقبه الدكتور وائل العسق الأستاذ بجامعة الكويت في محاضرة بعنوان “عالج نفسك بنفسك”. وفي اليوم الثالث والأخير من أيام الملتقى سوف يتحدث الإمام والخطيب بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية نايف الشرهان في محاضرة بعنوان “يقيني يقيني”، ثم الدكتورة فاطمة بوفتين ولقاء حول “القيادات الشابة”.هذا ووجهت محافظة الأحمدي الدعوة لذوي الإختصاص والإهتمام للمشاركة والمتابعة والإثراء لفعاليات على مدى أيامه الثلاث.