محافظ العاصمة: إعادة التيار الكهربائي لـ«سوق الصفافير»

– مشروع لتطوير السوق والمحافظة على طابعه التراثي وَجَّه محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الأحمد الصباح، إلى إعادة التيار الكهربائي لـ (سوق الصفافير) في منطقة شرق الصناعية بعد التأكد من إزالة جميع المخالفات، كاشفاً عن مشروع جديد لتطوير السوق والمحافظة على طابعه التراثي توجد مخططاته حالياً لدى وزارة الدولة لشؤون البلدية.جاء ذلك في تصريحٍ صحفي للمحافظ الخالد، على هامش جولته الميدانية على (سوق الصفافير) في منطقة شرق الصناعية، وذلك ضمن جهوده لمتابعة إزالة مخالفات السوق لحظةً بلحظةٍ بعد قطع التيار الكهربائي عنه ومخالفة جميع محلاته الأسبوع الماضي، حيث تفقد أوضاع السوق ولمس عن قرب القضاء التام على هذه المخالفات، وذلك بحضور كل من مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي، ونائب رئيس قوة الإطفاء العام لقطاع الوقاية اللواء خالد عبدالله فهد، إلى جانب نائب مدير عام البلدية لشؤون قطاع محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل صادق الجمعة، ونائب المدير العام لقطاع المواصفات والخدمات في الهيئة العامة للصناعة محمد العدواني، ورئيس قسم الإخطارات في المحافظة في قوة الإطفاء العام المقدم علي بن حيدر، بالإضافة إلى رئيس فريق الطوارئ لفرع بلدية المحافظة زيد العنزي، وممثل وزارة الكهرباء والماء المهندس أحمد الشمري.وأوضح الخالد أن “الهيئة العامة للصناعة ستقوم بالإجراءات الفعلية بشأن تنفيذ المشروع عقب استلام مخططاته من قبل وزارة الدولة لشؤون البلدية”، مبيناً أن “هذا المشروع سيكون بمثابة معلماً تراثياً في منطقة شرق الصناعية”.وأوصى “جميع الجهات المعنية بمواصلة متابعة أوضاع كافة المحلات والورش في السوق للحيلولة دون عودة أية مخالفات مستقبلاً، بالإضافة إلى موافاته بتقارير دورية عن حالته”، مشددا على “ضرورة تطبيق إجراءات الأمن والسلامة في جميع المحلات والورش في السوق بما يضمن منع أية أخطار أو كوراث مستقبلية”.وقد تابع المحافظ الخالد، خلال الجولة إزالة مخالفات محلات وورش السوق المتعلقة بمخازن الإطارات والزيوت والأخشاب، إلى جانب معالجة مشكلات سلندرات الغاز والمواد سريعة الاشتعال، بالإضافة إلى منع استغلال أسطح أبنية المحلات في ممارسات تتسبب في الكثير من المخاطر.كما حرص، على متابعة الإجراءات اللازمة لإزالة مخالفات تسكير واستغلال محلات السوق للممرات في أنشطة خاصة، بالإضافة إلى تطبيق الإجراءات الكفيلة بمنع المحلات من ممارسة أنشطة غير مذكورة في التراخيص الممنوحة لها.