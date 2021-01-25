مسعف ومصلح قمصان.. حكاية شاب “أنقذ الفراعنة” في مونديال اليد

في مبادرة حظيت باهتمام واسع من وسائل الإعلام المصرية، لعب مسعف دورا لافتا لدعم منتخب مصر خلال لقائه الصعب أمام سلوفينيا في كأس العالم لكرة اليد، التي تستضيفها مصر حاليا.

وتعادل المنتخبان في المباراة التي جرت بينهما الأحد بالقاهرة، في ختام مباريات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي للبطولة، ليرتفع رصيد مصر إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة.

لكن المباراة التي شهدت التحامات عنيفة بين اللاعبين، تمزق خلالها قمصان لاعبي منتخب مصر 6 مرات، من بينهما مرتان للاعب واحد هو نجم “الفراعنة” أحمد الأحمر.

وبعد تمزق قميصيه الأساسي والبديل، لم يكن أمام الأحمر سوى الاستعانة بخدمات شريف مدحت، الذي يعمل مسعفا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لينقذ الموقف بسرعة ومهارة.

وعمل مدحت مع زميل آخر له، على إصلاح قميص الأحمر الثاني الممزق بإبرة وخيط طبيين، حتى يتمكن اللاعب من إكمال المباراة.

وكتب المسعف على صفحته بموقع “فيسبوك”: المباراة كانت عنيفة. ضرب لا لعب. قميص أحمد الأحمر تمزقا ولن يكون بإمكانه إكمال المباراة”.

لكنه تابع: “هنا يظهر فكر الطوارئ عند المسعف. أعطني القميصين. خيط وإبرة طبيين وأحمد يكمل اللقاء. تقريبا كانت أهم غرز في حياتي”.

ويعد الأحمر (36 عاما)، وهو ابن نادي الزمالك المصري، واحدا من أبرز لاعبي كرة اليد في العالم، وأحد أهم اللاعبين في منتخب مصر لما يتمتع به من قوة وخبرة كبيرتين.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من مونديال اليد، ليصطدم بنظيره الدنماركي في مواجهة صعبة.

وتعادل المنتخبان في المباراة التي جرت بينهما الأحد بالقاهرة، في ختام مباريات المجموعة الرابعة من الدور الرئيسي للبطولة، ليرتفع رصيد مصر إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة.

لكن المباراة التي شهدت التحامات عنيفة بين اللاعبين، تمزق خلالها قمصان لاعبي منتخب مصر 6 مرات، من بينهما مرتان للاعب واحد هو نجم “الفراعنة” أحمد الأحمر.

وبعد تمزق قميصيه الأساسي والبديل، لم يكن أمام الأحمر سوى الاستعانة بخدمات شريف مدحت، الذي يعمل مسعفا في الصالة المغطاة باستاد القاهرة، لينقذ الموقف بسرعة ومهارة.

وعمل مدحت مع زميل آخر له، على إصلاح قميص الأحمر الثاني الممزق بإبرة وخيط طبيين، حتى يتمكن اللاعب من إكمال المباراة.

وكتب المسعف على صفحته بموقع “فيسبوك”: المباراة كانت عنيفة. ضرب لا لعب. قميص أحمد الأحمر تمزقا ولن يكون بإمكانه إكمال المباراة”.

لكنه تابع: “هنا يظهر فكر الطوارئ عند المسعف. أعطني القميصين. خيط وإبرة طبيين وأحمد يكمل اللقاء. تقريبا كانت أهم غرز في حياتي”.

ويعد الأحمر (36 عاما)، وهو ابن نادي الزمالك المصري، واحدا من أبرز لاعبي كرة اليد في العالم، وأحد أهم اللاعبين في منتخب مصر لما يتمتع به من قوة وخبرة كبيرتين.

وتأهل منتخب مصر لدور الثمانية من مونديال اليد، ليصطدم بنظيره الدنماركي في مواجهة صعبة.