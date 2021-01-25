وزير الإسكان: توزيع شقق جابر الأحمد مطلع فبراير المقبل

أعلن وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات د. عبدالله معرفي عن بدء عملية توزيع الشقق الحكومية في مدينة جابر الأحمد السكنية مطلع فبراير المقبل.وأوضح الوزير معرفي أنه أوعز لمسؤولي المؤسسة العامة للرعاية السكنية وقطاعاتها في اجتماع قيادات المؤسسة الذي عقد صباح اليوم في مبنى المؤسسة بجنوب السرة بوضع برنامج زمني لتوزيع شقق مدينة جابر الأحمد على المواطنين أصحاب التخصيص، مشيرا إلى أن الإعلان للاستدعاء سيكون يوم الأربعاء الموافق 3 فبراير المقبل وأول قرعة بتاريخ 10 فبراير.وقال الوزير، إن القطاعات ذات الاختصاص بالمؤسسة تعمل على قدم وساق من أجل المباشرة بسرعة تنفيذ الخطة والجدول الزمني لعملية توزيع الشقق الحكومية بالمشروع والتي يستفيد منها نحو 350 أسرة كويتية حاليا وذلك بما يتناسب مع الاشتراطات الصحية.