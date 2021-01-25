وزير الخارجية يهنئ سمو الشيخ صباح الخالد بتعيينه رئيسا لمجلس الوزراء





بعث وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد ببرقية تهنئة إلى سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء.وقال الشيخ أحمد الناصر “يطيب لي أن أرفع الى مقام سموكم أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة الثقة الغالية التي اسبغها عليكم سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بإعادة تسميتكم رئيسا لمجلس الوزراء وتكليفكم تشكيل الوزارة الجديدة”.وأعرب عن تمنياته لسمو رئيس مجلس الوزراء بالتوفيق والنجاح وأن يعينه الله سبحانه على استكمال مهام هذا المنصب وما يحمل معه من مسؤولية جسيمة وأن يوفقه ويهيئ له “سبل التوفيق والنجاح لمواصلة الخير والنماء والإسهام في مسيرة بلدنا العزيز إلى ما نصبو إليه من رفعة وسؤدد”.واضاف “يسعدني ونحن نزجي إليكم التهنئة بهذه الثقة السامية أن نسأل المولى العلي القدير لسموكم التوفيق والسداد وأن يكلل بالنجاح جهودكم وعطاءكم في خدمة وطننا الحبيب وأن يعينكم جلت قدرته على تحمل أعباء هذه الأمانة والمسؤولية الوطنية الكبيرة لمواصلة مسيرة التقدم والرخاء لبلدنا العزيز والخير والرفاه لأبنائه الأوفياء”.واضاف “إنني لعلى يقين كامل بأن حرصكم البالغ على هذا الوطن وقدرتكم الكبيرة في قيادة دفة مسيرة الخير ستمكنكم من حمل الأمانة الغالية والأمال العريضة التي يعلقها عليكم اهل الكويت الأوفياء والتي تستحق منا جميعا أن نكون لكم خير معين في بذل أقصى الجهود والتضحيات حفاظا على أمن الكويت وتكريس استقرارها والعمل على رفعتها وتقدمها في ظل القيادة الحكيمة لقائدها وراعي نهضتها سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وعضده سيدي سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظهما الله ورعاهما”.