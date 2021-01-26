استقالة الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان

قدم الأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف الروضان استقالته من منصبه، وذلك بعد قضائه أكثر من 25 عاماً في وظيفته.من جهته، عبر رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم الوزراء وكافة العاملين بالأمانة العامة لمجلس الوزراء عن الشكر والعرفان للأمين العام لمجلس الوزراء عبداللطيف عبدالله الروضان، وذلك بعد عطاء وإخلاص وتفان في خدمة بلده في كافة الظروف والأزمات والتحديات ستظل شاخصة في الذاكرة.كما عبر المجلس عن شكره وتقديره للجهود المخلصة التي قام بها الروضان خلال مدة خدمته، حيث أدى خلالها أعمال متميزة في مجالات الخدمة العامة اتسمت بكل معاني المسؤولية والإخلاص والانتماء الوطني والتي ستظل علامة بارزة ومثالاً أعلى يقتدي بها، مؤكداً على اعتزازه وافتخاره بالعمل معه.