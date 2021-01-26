البلدية: تحرير 32 مخالفة ورفع 20 سيارة مهملة بمنطقة كبد

يواصل الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء جولاته الميدانية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي للمحافظة والتأكد من مستوى النظافة بجميع مناطق المحافظة، وفي هذا السياق أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جولات ميدانية متتالية خلال الفترة من 1/1/2021 حتى 22/1/2021 بمنطقة كبد. وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه، أن هذه الجولات جاءت في إطار الجهود التي يبذلها الفريق الرقابي بالإدارة التي تهدف إلى رفع مستوى النظافة وإبراز الجانب الجمالي بالمحافظة من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمناطق المحافظة والتصدي لكافة التجاوزات بجميع المناطق. وأشار القريفه إلى أن رفع مستوى النظافة لن يتأتى إلا من خلال تكثيف الجولات الميدانية على كافة المناطق، مؤكدا على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة ورفع كافة المخلفات. ومن جانبه، أوضح مراقب النظافة العامة مشعل الديحاني، أن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالإدارة بمنطقة كبد، أسفرت عن رفع 942 م3 من المخلفات ورفع 20 سيارة مهملة، تحرير 16 مخالفة للائحة النظافة، تحرير 6 مخالفات إشغال طرق، 10 مخالفات بائع متجول، فضلا عن عمل لوحات إرشادية لتوعية المواطنين والمقيمين بلوائح البلدية، لافتا إلى تواصل الفريق تنظيف منطقة كبد حتى الإنتهاء منها.