«التجارة» تطلب إخلاء «المعادن» من جنوب سعد العبدالله

دعا وزير التجارة والصناعة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج الهيئة العامة للصناعة إلى اخلاء موقع شركة المعادن والصناعات التحويلية في مشروع جنوب سعد العبدالله.وقال المدلج في كتاب الى مدير عام الهيئة العامة للصناعة عبدالكريم تقي:بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وإلى القرارات والتوصيات الآتية:توصية لجنة الخدمات العامة بمجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 2021.وقرار مجلس الوزراء رقم (599) المتخذ جلسته رقم (2016/19) بشأن إزالة بعض العوائق من مشروع مدينة سعد العبدالله الإسكاني.تم تكليف الهيئة العامة للصناعة بسرعة إزالة كل العوائق الموجودة بموقع المشروع المذكور. وقرار المجلس البلدي والقاضي بتغيير تخصيص أرض جنوب سعد العبدالله إلى منطقة سكنية وتسليمها إلى الهيئة العامة للرعاية السكنية وإلغاء ما عدا ذلك من قرارات.وكذلك كتاب الهيئة العامة للصناعة المتضمن طلب إخلاء الموقع في مدة أقصاها ثلاثة أشهر، وإلى محاضر استلام الشركة المواقع بديلة وإلى عقد الشركة المنتهي بتاريخ 31/5/2018، وعليه تعتبر يد الشركة على هذه الأرض يدا غاصبة مما يوجب إزالة هذه التعديات.لذا يرجى العمل فورا على إزالة وإخلاء الموقع المذكور أعلاه، مع الأخذ بالاعتبار توقيع أي غرامات أو جزاءات إن وجدت بالتنسيق مع بلدية الكويت ـ وزارة الكهرباء والماء ـ وزارة الداخلية ـ المؤسسة العامة للرعاية السكنية.