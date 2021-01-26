السفير الهندي: الجالية الهندية تحظى بكل الرعاية في الكويت

– علاقاتنا مع الكويت ضاربة في جذور التاريخ– نعمل نحو شراكة استراتيجية لتقوية العلاقات أعرب سفير جمهورية الهند لدى البلاد سيبي جورج عن التقدير والامتنان إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا لالتزامها الراسخ ودعمها لتعزيز العلاقات الوثيقة والودية القائمة بين البلدين الصديقين.وقال السفير جورج في كلمة له اليوم الثلاثاء بمناسبة يوم الجمهورية ال72 للهند “إن علاقاتنا مع دولة الكويت تاريخية وتعود إلى عدة قرون في ضوء القرب الجغرافي والروابط التجارية التاريخية والصلات الثقافية والتعاون المتزايد في المجالات الرئيسية ذات الاهتمام المشترك ما من شأنه تعزيز وتوسيع شراكتنا”.وأوضح أن جذور العلاقات الودية بين البلدين الصديقين تكمن في التواصل الحضاري والروابط النابضة بالحياة بين الشعبين والتي توسعت وتعمقت مع مرور الوقت مشددا على التزام بلاده وحرصها على زيادة تعزيز وتوسيع هذه الشراكة الديناميكية متعددة الأوجه.وعبر عن الشكر لدولة الكويت قيادة وحكومة على رعاية الجالية الهندية خلال جائحة (كوفيد -19) مبينا أن العلاقات الثنائية واصلت تعزيزها ومتانتها خلال عام 2020 على الرغم من الجائحة.وتابع “أننا في وقت نعمل نحو شراكة استراتيجية تستمر علاقاتنا التجارية والاستثمارية الثنائية في الحفاظ على قوتها على الرغم من الآثار السلبية المتتالية للوباء والقيود الاحترازية والإجراءات المرتبطة بها”.وقال السفير جورج إن عام 2021 يصادف الذكرى الستين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الهند والكويت وتهدف السفارة للاحتفال بهذا الإنجاز التاريخي بطريقة لائقة مع فعاليات تذكارية على مدار العام.من جانب آخر، لفت إلى إطلاق السفارة الهندية سلسلة متخصصة من الأحداث تحت موضوع (تسهيل الدول) وتنظيمها بنجاح عددا من فعاليات ترويج التجارة والاستثمارات في صيغ مختلطة افتراضية “وكانت الاستجابة الساحقة مشجعة من مجتمعات الأعمال في البلدين الصديقين”.وأشار إلى دور الجالية الهندية في الكويت في بناء العلاقات الثنائية بين البلدين معتبرا ان التواصل بين الناس حجر الأساس لهذه الشراكة الوثيقة والحيوية.