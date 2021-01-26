محليات

«السكنية»: 4892 مواطناً في «المطلاع» و«جنوب عبدالله المبارك» تسلموا شهادات قسائمهم

منذ 55 دقيقة
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– 8372 مواطناً حصلوا على مواعيد مسبقة من خلال المنصة الإلكترونية كشف المتحدث الرسمي بإسم المؤسسة عمر الرويح عن تسليم الإدارات المختصة 4892 شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين أصحاب القسائم الجاهزة ضمن مشروعي مدينة المطلاع السكنية وجنوب عبدالله المبارك حتى يوم الخميس الماضي.وأشار الرويح إلى أن ما يقارب 8372 مواطنا حصلوا على مواعيد مسبقة من خلال المنصة الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة لزيارة المؤسسة بهدف الحصول على شهادات لمن يهمه الأمر والمخطط “الكروكي” لإستكمال اجراءات بناء قسائمهم السكنية.وأكد الرويح، أن المؤسسة تحرص خلال عملية توزيع الشهادات على الإلتزام بآلية التباعد الإجتماعي والاجراءات الصحية والضوابط الاحترازية التي دعت لها السلطات الصحية وحسب آلية ثابتة ومرنة.وأشاد الرويح بنتائج الاجتماع التنسيقي الثاني للجهات الحكومية الذي ترأسه وزير الدولة لشؤون الاسكان د. عبدالله معرفي بشأن استكمال اجراءات تسليم اذونات البناء في مشروعي المطلاع وجنوب عبدالله المبارك بحضور وزير الاشغال العامه ووزير البلديةد.رنا الفارس ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء د.محمد الفارس والذي قرر الاعلان عن مواعيد تسليم اذونات البناء لاصحاب القسائم الجاهزة في المشروعين.

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