الشاهين: أعدت تقديم اقتراح بقانون لإلزام أعضاء السلطتين بإعلان ذممهم المالية أمام الرأي العام

26 يناير 2021 | | أعلن النائب أسامة الشاهين عن تقديمه اقتراحا بقانون في شأن تعديل قانون هيئة مكافحة الفساد، بحيث يجبر المسؤولين على

إعلان ذممهم المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها من خلال أظرف مغلقة.

وأوضح الشاهين في تصريح صحفي بالمركز الاعلامي لمجلس الأمة أنه أعاد تقديم هذا الاقتراح بقانون لكشف الذمة المالية فعلياً، وأنه تقدم اليوم بكشف ذمته المالية.

وبين أن الاقتراح يعالج مسألة مهمة وهي الكشف عن الذمة المالية والإعلان عنها وعدم الاكتفاء بوضع ورقة في صندوق مغلق لا يطلع عليها أحد إلا عندما تطلب منها جهات الادعاء والتحقيق.

وأشار الشاهين إلى أن التعديل الذي تقدم به يلزم رئيس وأعضاء مجلس الأمة وكذلك رئيس وأعضاء الحكومة بالإعلان عن إقرارات ذمتهم المالية وعدم الاكتفاء بتقديمها من خلال أظرف مغلقة.

وأضاف أن التعديل يسمح للرأي العام والمراقبين والمتابعين حق الاطلاع على هذه الذمم حتى يتم توجيه السؤال المعتاد لكل مسؤول من أين لك هذا؟ وما مداخيل هذا المسؤول والزيادات التي حصل عليها أثناء توليه المنصب؟(ع.إ)(أ.غ)