«الفروانية الصحية» تفتتح مركز تدريب الأطباء على دورات الإنعاش القلبي الرئوي

افتتحت منطقة الفروانية الصحية مركز تدريب الأطباء على دورات الإنعاش القلبي الرئوي «BLS» بالتعاون مع إدارة الطوارئ الطبية بمركز العمرية الصحي لطب العائلة.وقال مدير إدارة الطوارئ الطبية بوزارة الصحة منذر الجلاهمة، أن مركز التدريب بمنطقة الفروانية الصحية هو الرابع على مستوى وزارة الصحة للتدريب على الإسعافات الأولية والدورات الخاصة التابعة لجمعية القلب الأمريكية.وذكر الجلاهمة، أن هذه الدورات أساسية ومهمة لجميع القطاعات الطبية لرفعها المهارات لتقديم الإسعافات الأولية والعلاجات الطبية في حال توقف القلب لا قدر الله، حيث تساهم بشكل كبير في انقاذ حياة المصابين.وكشف الجلاهمة، عن توجه لزيادة عدد مراكز التدريب في جميع المناطق الصحية، علما أن المراكز الأربعة الحالية موجودة في مناطق العاصمة والأحمدي والصباح الصحية، والمركز الرابع الذي افتتح اليوم بمنطقة الفروانية الصحية.وبين الجلاهمة، أن الشهادة التي يحصل عليها المتدرب هي من جمعية القلب الأمريكية ومعتمدة عالمياً وإقليمياً، حيث تجدد بعد عامين في نفس التدريب، مشيرا إلى أن القطاعات الطبية والتمريضية والفنية في دولة الكويت على قدر كبير من الجودة.ولفت الجلاهمة إلى أن نسبة تدريب الطواقم الطبية على دورات الإنعاش القلبي الرئوي قلت بسبب جائحة كورونا، منوها أن التنسيق مع جمعية القلب الأمريكية ليكون نظام التدريب “أون لاين”. بدورها، أكدت مدير منطقة الفروانية الصحية د. رفعة الرشيدي، أن مركز التدريب على دورات الإنعاش القلبي الرئوي سيشمل تدريب الأطباء والهيئة التمريضية والفنية.وكشفت د. الرشيدي عن التعاون مع إدارة الطوارئ الطبية لافتتاح مركز تدريب لدورات الإنعاش القلبي الرئوي في مستشفى الفروانية قريبا، وذلك استجابة الحاجة الفعلية في تدريب كوادرنا الطبية على هذه الدورات. من جانبه، قال رئيس وحدة الرعاية الصحية الأولية بمنطقة الفروانية الصحية د. حسين المطيري، إن الرعاية الصحية بمنطقة الفروانية الصحية رأت الاستمرار في تدريب الكوادر الطبية من خلال وجود مركز تدريبي بالمنطقة والذي يعتبر إنجازاً مهماً.وذكر المطيري، أن تدريب الكوادر الطبية بدأ بمنطقة الفروانية الصحية منذ العام 2015، حيث تم تدريب 100% من الأطباء إلى ماقبل جائحة كورونا، والتي قالت النسبة بسبب الوضع الصحي.وبين المطيري، أن مركز تدريب الأطباء بمنطقة الفروانية الصحية هو الوحيد على مستوى الرعاية الصحية الأولية في دولة الكويت، وذلك لأن جميع المراكز الأخرى هي بالمستشفيات، مشيدا بدعم الطوارئ الطبية على تعاونهم المثمر معنا وورثة المرحوم مناحي العصيمي على مساهمتهم الكريمية في إنشاء هذا المركز وإنجاحه. من ناحيتها، قالت رئيس اللجنة العلمية بمنطقة الفروانية الصحية ورئيس مركز عبدالله المبارك الصحي د. عبير العيسى، إن افتتاح مركز التدريب على دورات الإنعاش القلبي الرئوي هو نتاج مجهود كبير بين منطقة الفروانية الصحية وإدارة الطوارئ الطبية، علما أن التدريب سيكون للكوادر الطبية داخل منطقة الفروانية الصحية، ونشكر أعضاء اللجنة العلمية وإدارة الطوارئ الطبية ورثة المرحوم مناحي العصيمي الذي كان لهم دور بارز في إنجاح وإنشاء هذا المركز.