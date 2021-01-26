جهاز هايدروليكي من جمعية صندوق إعانة المرضى لتسهيل العناية بنزلاء مركز فرح لرعاية المسنين





في اطار الدعم اللوجيستي الذي تقدمه جمعية صندوق اعانة المرضى للمراكز الصحية والمستشفيات العامة بالكويت قام العمل التطوعي النسائي بجمعية صندوق إعانة المرضى بتوفير عربة دش ‏ (shower trolley) لمركز فرح التخصصي لرعاية وتأهيل المسنين ضمن مواصفات عالية التقنية والجودة ليساعد في تسهيل عملية العناية والرعاية لكبار السن والمرضى وخاصة النزيلات طريحات الفراش. حيث كانت العملية تشكل صعوبة بالغة ، فيما سيمكنهم هذا الجهاز من القيام بذلك بسهولة ويسر لما له من خاصية التحكم الهايدروليكي وأيضا تحمل مختلف الأوزان .وكانت الجمعية قد وفرت الجهاز بناء على الحاجة الماسة له وبطلب من المركز ، وقد قام مدير عام الجمعية جمال الفوزان بتسليم الجهاز لمسؤولي بالمركز .