منوعات

هكذا ردت جنيفر لوبيز على اتهامها باستخدام “طن بوتكس”

منذ ساعة واحدة
3 دقيقة واحدة

خرجت المغنية والممثلة الأميركية جنيفر لوبيز عن صمتها، لترد على من اتهموها بالخضوع لإبر “البوتوكس” للحفاظ على شبابها، خاصة وأنها تشتهر بلياقتها ونضارة بشرتها رغم تجاوزها الخمسين من العمر، داعية الناس إلى عدم وصفها بـ”الكاذبة”.

وكان أحد مستخدمي تطبيق “إنستغرام”، قد علق على منشور لـجنيفر لوبيز، قائلا إنها بالتأكيد حقنت وجهها بـ”أطنان” من مادة البوتوكس، للحصول على بشرة نضرة ومشدودة لا تجاعيد فيها.

إلا أن النجمة لم تتردد هذه المرة عن الرد، قائلة: “هذا وجهي!.. للمرة الـ500 مليون أكرر أنني لم أخضع لأي حقن بوتوكس أو أي عمليات”.

وعقب التعليق الذي تداولته وسائل الإعلام، عادت لوبيز لتؤكد وجهة نظرها في لقاء مع مجلة “بيبول” الأميركية، مطالبة الناس بالتوقف عن نعتها بـ”الكاذبة”.

وقالت: “أنا لا أحكم على أي شخص. إذا كنت تريد أن تخضع للبوتوكس والحقن فلا بأس!، لكنني لا أريد أن يكذب الناس ويقولوا: (إنها تحاول جعل هذه الأشياء تصدق أن هذه الأشياء تعمل).. أنا أخبركم بما أفعله وينجح!”.

وتابعت: “من فضلكم لا تنعتوني بالكاذبة. لست مضطرة للكذب، وقد كنت صادقة جدا بشأن حياتي كلها”.

واستطردت حديثها للمجلة الأميركية بالقول: “إذا كنت قد فعلت لقلت نعم أنت على حق. لا أريد أن يقول الناس: (توقفي عن الكذب) في الوقت الذي لا يكون ما يقولونه صحيحا”.

وكان أحد مستخدمي تطبيق “إنستغرام”، قد علق على منشور لـجنيفر لوبيز، قائلا إنها بالتأكيد حقنت وجهها بـ”أطنان” من مادة البوتوكس، للحصول على بشرة نضرة ومشدودة لا تجاعيد فيها.

إلا أن النجمة لم تتردد هذه المرة عن الرد، قائلة: “هذا وجهي!.. للمرة الـ500 مليون أكرر أنني لم أخضع لأي حقن بوتوكس أو أي عمليات”.

وعقب التعليق الذي تداولته وسائل الإعلام، عادت لوبيز لتؤكد وجهة نظرها في لقاء مع مجلة “بيبول” الأميركية، مطالبة الناس بالتوقف عن نعتها بـ”الكاذبة”.

وقالت: “أنا لا أحكم على أي شخص. إذا كنت تريد أن تخضع للبوتوكس والحقن فلا بأس!، لكنني لا أريد أن يكذب الناس ويقولوا: (إنها تحاول جعل هذه الأشياء تصدق أن هذه الأشياء تعمل).. أنا أخبركم بما أفعله وينجح!”.

وتابعت: “من فضلكم لا تنعتوني بالكاذبة. لست مضطرة للكذب، وقد كنت صادقة جدا بشأن حياتي كلها”.

واستطردت حديثها للمجلة الأميركية بالقول: “إذا كنت قد فعلت لقلت نعم أنت على حق. لا أريد أن يقول الناس: (توقفي عن الكذب) في الوقت الذي لا يكون ما يقولونه صحيحا”.

الوسوم

مقالات ذات صلة

شاهد.. “مهمة مستحيلة” لإخراج فرنسي يزن 300 كغم من منزله

ديسمبر 2, 2020

“التاج” يشعل التوتر بين بريطانيا و”نتفلكس”

نوفمبر 30, 2020

تيزي وزو تؤكد: صوت الغناء لم يصدر من المسجد

منذ أسبوعين

كلمة الفصل بالجريمة “المروعة”.. أستاذ قتل طالبته وقطع جسدها

ديسمبر 26, 2020
زر الذهاب إلى الأعلى