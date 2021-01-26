وزير الداخلية يستقبل الهاجري وسفراء قطر وتونس وباكستان

استقبل وزير الداخلية الشيخ ثامر علي صباح السالم الصباح بمكتبه في مقر وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء، سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري، وفي بداية اللقاء رحب بضيفه، وتم مناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وأوضاع الجالية الكويتية في جمهورية التشيك، ومن جهته شكر سعادة السفير الهاجري معاليه على حسن الاستقبال.كما استقبل معاليه سفير الجمهورية التونسية لدى دولة الكويت الهاشمي عجيلي، وسفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى دولة الكويت سيد سجاد حيدر، وسفير دولة قطر لدى دولة الكويت بندر بن محمد العطية.وفي بداية اللقاء رحب معالي الوزير بضيوفه الكرام، وتطرق معهم بالحديث كل على حدة حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها، وتم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بالجانب الأمني وسبل تعزيزها.ومن جهتهم تقدم السفراء بالشكر والتقدير على حسن الاستقبال والترحيب، مثمنين دور دولة الكويت الريادي في دعم الأعمال الإنسانية، وتعزيز الأمن والسلام.