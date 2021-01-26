وزير الدفاع يستقبل عدداً من السفراء المعتمدين لدى البلاد

استقبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح بمكتبه صباح اليوم عدد من السفراء المعتمدين لدى البلاد، كل على حدة، حيث استقبل سفير سلطنة عمان الدكتور صالح بن عامر، وسفير قطر، بندر بن محمد العطية، والهاشمي عجيلي سفير تونس، كما تسقبل سفيرة فرنسا آن كلير لو جندر، وسفير الهند سيبي جورج.وتم خلال اللقاءات مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك ، وسبل تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك بين دولة الكويت والدول الشقيقة والصديقة، إضافة إلى بحث آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. وحضر اللقاءات رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن خالد صالح الصباح، ونائب رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن فهد عبدالرحمن الناصر.