أرسنال يستعين بلاعب ريال مدريد الشاب

تعاقد أرسنال الانجليزي مع مارتن أوديغارد لاعب وسط ريال مدريد حامل لقب الدوري الإٍباني على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، كما أعلن الناديان يوم الأربعاء.

وشارك أوديغارد (22 عاما) أساسيا في ثلاث مباريات فقط مع ريال في الدوري هذا الموسم، وأشارت تكهنات سابقة إلى أنه قد يعود إلى المنافس المحلي ريال أوديغارد الذي قضى معه الموسم الماضي معارا وساعده في احتلال المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.

ونقلت رويترز عن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان “من الرائع أن نضمن وجود مارتن معنا حتى نهاية الموسم”.

وأضاف المدرب الإسباني “رغم أنه لا يزال شابا لعب في أعلى مستوى منذ فترة وسيقدم لنا خيارات هجومية جيدة ونحن متشوقون لضمه إلى خططنا من الآن وحتى مايو”.

وانضم أوديغارد ، الذي بدأ مسيرته الدولية مع النرويج في سن 15، إلى ريال مدريد حين كان يبلغ 16 عاما في 2015، لكنه وجد صعوبة في اللعب بانتظام في الفريق الأول.

وأعير إلى هيرنفين وفيتيس أرنهيم في هولندا.

وفي وقت سابق، قال أرتيتا إنه يتطلع لضم عناصر جديدة بعد رحيل بعض اللاعبين ومن بينهم صانع اللعب مسعود أوزيل الذي انتقل إلى فنربغشه التركي عقب خروجه من تشكيلة أرسنال في البريميرليغ والدوري الأوروبي هذا الموسم.

واعتمد أرسنال على إيميلي سميث روي ليحل محل أوزيل لكن أوديغارد سيعطي الفريق اللندني العمق المطلوب وسط محاولاته للصعودفي الترتيب خلال النصف الثاني من الموسم.

ويحتل أرسنال المركز الثامن برصيد 30 نقطة من 20 مباراة.

وشارك أوديغارد (22 عاما) أساسيا في ثلاث مباريات فقط مع ريال في الدوري هذا الموسم، وأشارت تكهنات سابقة إلى أنه قد يعود إلى المنافس المحلي ريال أوديغارد الذي قضى معه الموسم الماضي معارا وساعده في احتلال المركز السادس والتأهل للدوري الأوروبي.

ونقلت رويترز عن ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال في بيان “من الرائع أن نضمن وجود مارتن معنا حتى نهاية الموسم”.

وأضاف المدرب الإسباني “رغم أنه لا يزال شابا لعب في أعلى مستوى منذ فترة وسيقدم لنا خيارات هجومية جيدة ونحن متشوقون لضمه إلى خططنا من الآن وحتى مايو”.

وانضم أوديغارد ، الذي بدأ مسيرته الدولية مع النرويج في سن 15، إلى ريال مدريد حين كان يبلغ 16 عاما في 2015، لكنه وجد صعوبة في اللعب بانتظام في الفريق الأول.

وأعير إلى هيرنفين وفيتيس أرنهيم في هولندا.

وفي وقت سابق، قال أرتيتا إنه يتطلع لضم عناصر جديدة بعد رحيل بعض اللاعبين ومن بينهم صانع اللعب مسعود أوزيل الذي انتقل إلى فنربغشه التركي عقب خروجه من تشكيلة أرسنال في البريميرليغ والدوري الأوروبي هذا الموسم.

واعتمد أرسنال على إيميلي سميث روي ليحل محل أوزيل لكن أوديغارد سيعطي الفريق اللندني العمق المطلوب وسط محاولاته للصعودفي الترتيب خلال النصف الثاني من الموسم.

ويحتل أرسنال المركز الثامن برصيد 30 نقطة من 20 مباراة.