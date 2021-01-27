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إدراج العاملين في جامعة الكويت ضمن الفئات التي لها أولوية التطعيم ضد كورونا

منذ ساعتين
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أعلنت جامعة الكويت إدراج العاملين في جامعة الكويت (قياديين – أعضاء هيئة تدريس – موظفين) ضمن فئة العاملين بالخدمات الأساسية والذين لهم أولوية التطعيم ضد فيروس كورونا “كوفيد 19”.وذكرت الجامعة في تصريح صحافي اليوم، “أنها طلبت وزارة الصحة بإدراجها ضمن الفئات التي لها أولوية في حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مؤخراً”.ودعت الجامعة الفئات المشمولة في الجامعة للتسجيل في موقع وزارة الصحة الإلكتروني لأخذ موعد التطعيم، لافتة إلى أنه “سوف يتم ارسال الموعد الخاص بالتطعيم تبعا لآلية الأولوية المحددة سابقا لكل فئة من الفئات المستهدفة من قبل الجهات المعنية في وزارة الصحة”، مطالبة بضرورة تحديث البيانات لمن سبق لهم التسجيل في الموقع.

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