“الأشغال”: فرش نحو 81 كيلو متراً من الأسفلت في أسبوع





قالت وزارة الأشغال العامة انها انتهت من فرش 81576 مترا مربعا من الأسفلت في مواقع متعددة بمختلف محافظات البلاد في الفترة من 20 الى 26 يناير الحالي.وقالت الوزارة اليوم الاربعاء في بيان لوكالة الأنباء الكويتية () انها نفذت عمليات فرش الاسفلت في مناطق (الرميثية والصباحية وجابر العلي والعدان والجهراء القديمة وضاحية صباح السالم وضاحية حطين وشارع عبدالله حمد الهاشمي) باستخدام 309 آليات وسيارات فرش اسفلت.وأضافت ان الاعمال التي تم تنفيذها من قبل قطاع هندسة الصيانة ركزت على عمليات فرش الاسفلت اضافة الى الاستجابة لعدد من شكاوي المواطنين عبر اغلاق بعض الحفر وعمليات الصيانة والتطوير والاصلاح لبعض المواقع.ودعت الوزارة ضرورة التعاون مع فرق الطوارئ والصيانة من أجل انجاز مهامها في سبيل تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق مؤكدة حرصها الكامل على الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين والمقيمين كافة على مدار الساعة عبر البلاغات الهاتفية مباشرة على الخط الساخن (150) أو عبر رقم (الواتس آب) الخاص بطوارئ الأشغال (93333150) أو عبر التطبيق الالكتروني للوزارة على الأجهزة الذكية.