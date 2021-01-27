البلدية: تحرير 3 مخالفات لمقاهي ومطاعم قدمت «الشيشة»

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بطوارئ مبارك الكبير بفرع بلدية المحافظة تنفيذ جولة ميدانية على المقاهي والمطاعم بمنطقة غرب أبو فطيرة. وفي هذا السياق، أكد رئيس فريق الطوارئ بفرع بلدية محافظة مبارك الكبير ناصر الهاجري، أن الجولات الميدانية التي نفذها المفتشين بالفريق الرقابي جاءت في إطار تطبيق القرار 127/ 2020 للتأكد من إلتزام أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية بتنفيذ الإشتراطات الصحية وفقا لتعليمات السلطات الصحية بإرتداء الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” فضلا عن التأكد من إلتزامهم بإشتراطات لائحة المحلات والإعلانات. وأشار الهاجري إلى أن الجولات اسفرت عن تحرير 3 مخالفات لمطاعم ومقاهي لعدم الإلتزام بالإشتراطات الصحية ومخالفة المقاهي للإشتراطات الصحية وتقديمها للشيشه رغم التنبيهات والتحذيرات بعدم تقديم الشيشه تجنبا للعدوى وانتشار الفيروس. ودعا الهاجري أصحاب المطاعم والمقاهي والمحلات والمجمعات التجارية الإلتزام بالإشترطات الصحية من خلال إتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية بإرتداء القفازات والكمامات وإلزام الجمهور بالحفاظ على التباعد الجسدي تجنبا للمخالفة، لافتا إلى تواصل الجولات الميدانية من قبل الفريق الرقابي على المقاهي والمطاعم والمحلات بجميع مناطق المحافظة للتأكد من إلتزامهم بلائحة المحلات والإعلانات وتطبيق العاملين كافة الإشتراطات الإشتراطات الصحية ومن عدم تقديم المقاهي للشيشه.